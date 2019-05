Balkon an Mehrfamilienhaus in Flammen

Während der Löscharbeiten kam es zu starker Rauchentwicklung - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagmorgen stand ein Balkon im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. © NEWS5



Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Herriedener Straße in Röthenbach gelotst. Die Herriedener Straße war für die Dauer der Löschmaßnahmen kurz komplett gesperrt. Der Balkon im 5. Obergeschoss stand in Flammen. Mehrere Löschfahrzeugen bekämpften das Feuer rasch, jedoch kam es zu starker Rauchentwicklung. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch völlig ungeklärt. Die Polizei ermittelt derzeit nach möglichen Ursachen.

Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Ein 61-jähriger Mann wurde bei dem Brand verletzt, er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

mlk