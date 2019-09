Aktenzeichen XY: Bamberger Polizist erkennt Dieb

Seit Monaten suchten die Beamten nach dem Mann - vor 11 Minuten

BAMBERG/CELLE - Ein Bamberger Polizist ermittelte gegen einen Ladendieb. Am Abend sieht er die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und erkennt den gesuchten Mann, der vor Monaten in Celle (Niedersachsen) ebenfalls straffällig wurde.

Dank der Kirminalsendung Aktenzeichen XY ungelöst konnte ein gesuchter, "gewerbsmäßig agierenden Werkzeugdieb" festgenommen werden, meldet die Polizei. Bereits Anfang Mai hatte der Mann in einem Holzfachgeschäft in Celle (Niedersachsen) mit einer Metallschere ein Diebstahlsicherungs-Drahtseil durchschnitten und hochwertiges Elektrowerkzeug entwendet.

Während des Diebstahl zeichnete eine Videokamera gutes Bildmaterial vom Täter auf. Die Celler Polizei leitete daraufhin eine groß angelegte Öffentlichkeitsfahndung ein. Der Mann stand unter Verdacht, noch mehr ähnliche Taten begangen zu haben.

Knapp vier Monate später strahlte Aktenzeichen XY ungelöst vergangenen Mittwoch (28. August) einen 90 sekündigen Fahndungsbeitrag aus. "Die eingehenden Hinweise nach der Sendung lieferten noch am selben Abend eine heiße Spur, die nach Bamberg führte", schreibt die Celler Polizei. Ein Beamter aus Bamberg erkannte den Tatverdächtigen sofort wieder.

Denn am selben Tag hatte der 31-Jährige Dieb in Bamberg versucht Werkzeug zu klauen. Ein Ladendetektiv konnte die Tat jedoch vereiteln. Der Bamberger Polizist, der den Hinweis gab, ermittelte in dem Fall.

Mittlerweile befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt. Er steht im Verdacht, für zahlreiche Ladendiebstähle mit einem Entwendungsschaden in fünfstelliger Höhe verantwortlich zu sein, so die Polizei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ikö