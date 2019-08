Anreise, Ausschank, Afterhour: Tipps zur Bamberger Sandkerwa

BAMBERG - Sandkerwa heißt auch: Feiern bis spät in die Nacht. Aber wo gibt es nach Ausschankschluss noch Bier? Wo ist was los und wo geht es etwas ruhiger zu? Wir haben die wichtigsten Tipps.

Auch dieses Jahr findet Bambergs wichtigstes Volksfest statt. Foto: Markus Raupach



Da es verboten ist, eigene alkoholhaltige Getränke auf das Kirchweihgelände mitzubringen, stellt sich umsomehr die Frage: Welches Bier wird ausgeschenkt? Die gute Nachricht: Bambergs familiengeführte Brauereien wie Greifenklau, Schlenkerla, Kaiserdom, Fässla, Keesmann, Ambräusianum, Mahrs, Spezial sowie Klosterbräu verkaufen ihren "goldenen Saft" an zahlreichen Bierständen, die eine gewaltige Anziehungskraft entfalten. Viele weitere Brauereien aus dem Umkreis erweitern das Angebot auf der Sandkerwa.

Tipp: Absoluten Bierliebhabern sei nahegelegt, möglichst früh in die Kneipen in der Sandstraße zu gehen. Innerhalb des Festgebiets greift die Sperrzeit an allen Tagen schon ab 1 Uhr. An den Bierständen wird bereits um 0:30 Uhr der Zapfenstreich ausgerufen. Außerhalb des Festgeländes können Nachteulen bis 3 Uhr weiterfeiern - als Fluchtort nach dem Ausschankschluss bieten sich Kneipen außerhalb des Epizentrums also durchaus an.

Afterhour auf der Sandkerwa

Tipp: Die Galerie am Stephansberg liegt nur unweit von der Sandstraße entfernt. Auch im Freiraum in der Kapuzinerstraße, in der Frankenstübla in der Frauenstraße, in der Fässla Stubn in der Kleberstraße sowie im Catwheezle´s Castle im Steinweg sitzt nach 0:30 Uhr niemand auf dem Trockenen. Die Ostbar in der Zollnerstraße erweist sich bei einem Bier oder Glas Wein als gemütliche Alternative – mit offenem Ende. Auf ein wechselndes Angebot an fränkischen Bieren könnt ihr euch im Strawanza in der oberen Königsstraße freuen.

Bamberg ist in erster Linie eine Kneipenstadt. Nichtsdestotrotz kommen auch Clubgänger auf ihre Kosten. Das Mojow lädt freitags und samstags zur "glücklichen Stunde" ein. Gespielt wird vor allem Elektro, jedoch kommen bei Spezialevents Rockfans ebenso nicht zu kurz. Halber Eintritt und zwei Euro für Bier und Schnaps locken zur "Aftersandkerwa" an den Obstmarkt.

Das Ludwig in der Franz-Ludwig-Straße bietet Partymusik mit Mash-Up-Sounds. Auf dem zweiten Floor warten Blackmusic, Hip Hop und RnB auf euch. Alle Cocktails in der Happy Hour gibt es hier von 23 bis 24 Uhr für je 4,50 Euro.

Tipp: Auch wenn das Pio etwas außerhalb in Hallstadt liegt, besitzt auch hier die Sandkerwa einen hohen Stellenwert. Freitag und Samstag, 23. und 24. August, wirbt der Veranstalter mit einem "Sandkerwa Spezial". Hier könnt ihr bis 5 Uhr feiern.

Alle, die bevorzugt das bunte Treiben von der Ferne betrachten wollen, finden am Michaelsberg ein ruhiges Plätzchen, von dort aus kann man einen schönen Blick auf die Stadt genießen.

Asiatische Küche trifft auf Franken

Wer beim Trinken nicht auf Essen verzichten will, wird im Pelikan in der Sandstraße fündig. Die Besitzer weisen augenzwinkernd daraufhin, dass sie sich von der Sandkerwa nicht gänzlich übernehmen lassen: Hier wird wie gewohnt ein Mix aus asiatischer und fränkischer Küche geboten. Das Gasthaus Stöhrenkeller am oberen Stephansberg tischt ebenfalls für asiatische Geschmäcker auf. Bei der Vielzahl an Essensständen auf dem Festgelände ist für jeden etwas dabei.

Toiletten und Sanitäter

Die Sandkerwa findet von Donnerstag bis Montag statt. Wer dem größten Besucheransturm zuvorkommen will, sollte auf jeden Fall den Samstag meiden. Das "Schlenkerla" direkt vor der Oberen Sandstraße ist einer der großen Hotspots. Um es etwas ruhiger zu haben, empfiehlt sich also ein Ort abseits der Sandstraße.

Tipp: In der Nähe der Elisabethenstraße geht man dem größten Ansturm aus dem Weg und ist trotzdem nah am Geschehen.

Zur Orientierung in der Innenstadt: der Lageplan der Sandkerwa.



Auf dem Lageplan findet sich auch eine Übersicht über Toiletten und Sanitäter, weitere Infos gibt es auf der offiziellen Internetseite der Sandkerwa.

Anreise, Parken und Abreise

Am bequemsten und einfachsten kommt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Sandkerwa. Mit der „Langen Straße“, „Markusstraße“ sowie dem „Stadtarchiv“ finden Besucher passende Haltestellen in der Nähe des Festgebiets. Um auf der Heimreise möglichst viele Ziele ansteuern zu können, eignet sich natürlich der zentrale Omnibusbahnhof (ZOB), der in nur wenigen Minuten von der Sandstraße Richtung Bahnhof zu erreichen ist. Parkmöglichkeiten haben wir hier zusammengestellt.

