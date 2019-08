Audi Q7 kracht auf A3 in Stauende: Mehrere Verletzte

GEISELWIND/SCHLÜSSELFELD - Am Sonntagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A3 nahe der Anschlussstelle Schlüsselfeld (Lkr. Bamberg). Der Fahrer eines Audi Q7 hatte offenbar ein Stauende übersehen und prallte mit seinem SUV ungebremst in die stehenden Fahrzeuge. Acht Personen wurden nach ersten Informationen verletzt.

Der Audi Q7 blieb nahezu unbeschädigt, während die Fahrzeuge am Stauende schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Foto: NEWS5 / Merzbach



Am Sonntagmorgen stand nach Informationen der Polizei ein Auto auf der A3 bei Geiselwind (Lkr. Kitzingen) in Flammen. Es bildete sich ein langer Rückstau, der bis zur Anschlusstelle Schlüsselfeld (Lkr. Bamberg) zurückreichte.

Dort übersah der Fahrer eines Audi Q7 offenbar das Stauende und prallte nahezu ungebremst mit seinem Auto in die stehenden Fahrzeuge. Nach ersten Informationen der Polizei wurden mehrere Personen verletzt, erste Medienberichte sprechen von acht Unfallopfern. Eine Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber landeten an der Unfallstelle. Die Polizei forderte zudem noch einen Polizeihubschrauber an.

Die A3 ist in Richtung Aschaffenburg aktuell komplett gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn richtete die Polizei eine Vollsperre ein, damit Rettungsfahrzeuge zur Unfallstelle fahren und dort parken konnten. Mittlerweile wurde auf der Gegenfahrbahn Richtung Würzburg eine Fahrspur wieder freigegeben. Der Vekehr staut sich allerdings noch. Die Strecke Richtung Aschaffenburg wird nach ersten Schätzungen der Polizei noch mindestens eine Stunde komplett gesperrt bleiben.

Dieser Artikel wurde am 25.08.2019 um 09.59 Uhr aktualisiert.

