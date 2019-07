Auf offener Straße: Zwei Frauen schlagen Dreijährige

BAMBERG - Am Montagmittag ist ein dreijähriges Mädchen in Bamberg von zwei Frauen auf offener Straße geschlagen worden. Das Kind ist daraufhin zu Boden gestürzt und hat sich verletzt.

Am Montag wurden zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie an der Franz-Ludwig-Straße in Bamberg ein Kind ins Gesicht und auf das Gesäß schlugen. Das Mädchen sturzte daraufhin zu Boden, es zog sich Schürfwunden an Kopf und Knien zu. Bei den Täterinnen soll es sich um Frauen im Alter von 26 und 49 Jahren handeln.

Die Bamberger Polizei sucht dringend nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.

