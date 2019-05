Aus Casino wird Kita: Neue Betreuungsplätze in Bamberg

BAMBERG - Der Bedarf an Kinder-Betreuungsplätzen ist groß und steigt stetig: Bis 2021 werden nun neue Plätze in Bamberg-Ost geschaffen. Das ehemalige Offizierscasino auf der Lagarde-Kaserne wird derzeit saniert, zu einem Kinderhaus umgebaut und in rund eineinhalb Jahren 86 Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und sechs Jahren Platz bieten.

In dem Gebäude des ehemaligen Offizierscasinos wird bis 2021 ein Kinderhaus mit 86 Betreuungsplätzen für Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren entstehen. © Stadt Bamberg



Früher Offizierscasino, ab Januar 2021 Kindertageseinrichtung: Neben dem neuen Wohngebiet "Am Föhrenhain" werden in Bamberg-Ost im Rahmen der Konversion sowie der Kita-Offensive 86 neue Betreuungsplätze für Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren geschaffen. Vorgesehen sind zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Kindern und drei Kinderkrippengruppen mit insgesamt 36 Kindern.

Großer Bedarf an Betreuungsplätzen

"Die in der Gartenstadt befindlichen Kindereinrichtungen sind nicht ausreichend, den Bedarf an Betreuungsplätzen für Krippen- und Kindergartenkinder in dem Quartier zu decken. Insbesondere vor dem Hintergrund der konversionsbedingten Entwicklung in diesem Bereich ist mit einem in den kommenden Jahren noch steigenden Bedarf zu rechnen," so Oberbürgermeister Andreas Starke.

Besonders groß ist die Nachfrage bereits jetzt: Zum einen bei der Bundespolizei, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Wohnanlage "Am Föhrenhain" seit 2016 das sechste Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) betreibt, für ihre derzeit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum anderen werden mit der Entwicklung der ehemaligen Lagarde-Kaserne weiter südlich weitere Familien in dem Einzugsbereich ansässig werden. Daher ist die vorgesehene Schaffung von zwei Kindergartengruppen und drei Kinderkrippengruppen an diesem Standort bis Januar 2021 von entscheidender Bedeutung für das gesamte Betreuungsangebot in Bamberg.

Sanierung und Umbau bis 2021

Seit 2015 wird das ehemalige "Pines-Housing-Family-Area" auf dem Konversionsgelände in der Gartenstadt als Wohngebiet "Am Föhrenhain" entwickelt. Die Stadtbau GmbH Bamberg hat die Wohnanlage und das ehemalige Offizierscasino 2014 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erworben. Das rund 90 Jahre alte Gebäude ist Teil eines in den 1930er-Jahren errichteten Kasernenensembles. Derzeit wird es mit Mitteln aus der Städtebauförderung und des Bayerisches Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG) saniert. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt etwa 8 Millionen Euro.

Ein Teil des Gebäudes wird anschließend mit seinem großen Gartenbereich zu einem Kinderhaus mit drei Krippen und zwei Kindergartengruppen umgebaut. Die Betriebsträgerschaft der Einrichtung wird der AWO Kreisverband Bamberg Stadt und Land e.V. übernehmen, der in Bamberg verschiedene Kindereinrichtungen unterhält und in unmittelbarer Nachbarschaft bereits ein Kinderhaus betreibt.

Neues Veranstaltungszentrum für Bamberg-Ost

Zusätzlich ist in dem ehemaligen Casino ein großer Festsaal vorhanden. Dieser soll stundenweise in das Betreuungsangebot des Kinderhauses integriert, daneben aber auch für Veranstaltungen im Quartier zur Verfügung stehen. "Der Bamberger Osten wird somit ein neues, attraktives Veranstaltungszentrum für Bürgerbeteiligung, kulturelle Veranstaltungen und Bildung erhalten, das künftig Treffpunkt für alle Bamberger werden soll", wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Katja Kiesel