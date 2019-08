Ausnahmezustand in Bamberg: So schön ist die Sandkerwa

Wir haben die Eindrücke festgehalten und uns unter den Besuchern umgehört - vor 1 Stunde

BAMBERG - Über 200.000 Besucher strömen jedes Jahr zur Sandkerwa. Dieses Jahr findet das wichtigste Volksfest Bambergs zum 69. Mal statt. Wir haben Eindrücke und Bilder zusammengestellt.

Die Sandkerwa findet heuer zum 69. Mal statt, das "Schlenkerla" in der Sandstraße stellt einen wichtigen Hotspot dar.



Mit fünf Schlägen zapfte Bürgermeister Andreas Starke (SPD) am Donnerstag das erste Fass an und eröffnete offiziell das Volksfest an der Regnitz. Doch was macht die Sandkerwa so einzigartig? Wir haben nachgefragt.

Felix Schwarz