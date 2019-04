Bamberg: Mann stößt Frau zu Boden, weil sie ihm einen Korb gibt

Die 23-Jährige verletzte sich leicht an der Lippe - vor 56 Minuten

BAMBERG - Ein Mann sprach am Sonntag zunächst vier Frauen an, die sich an einem Bamberger Brunnen aufhielten. Diese ließen ihn jedoch abblitzen. Doch anstatt das Desinteresse der Frauen hinzunehmen, reagierte der Mann völlig überzogen auf den erhaltenen Korb: Er schubste eine 23-Jährige so heftig, dass sie sich eine blutige Lippe einhandelte.

Weil sie einen Mann abblitzen ließ, handelte sich eine 23-Jährige am Sonntagmorgen eine blutige Lippe ein: Um 3.45 Uhr sprach sie der Unbekannte, der als schlanker Mann mit Oberlippenbart beschrieben wird, vier junge Frauen am Gabelmann in Bamberg an. Nachdem die Frauen dem Mann verdeutlichten, dass sie kein Interesse an ihm haben, reagierte der Mann wütend: Er stieß der 23-Jährigen mit seinem Händen von vorne gegen die Schultern, und zwar so kräftig, dass diese nach hinten fiel und sich dabei auf die Lippen biss.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Als besonderes Erkennungsmerkmal ist den Frauen die silberne Daunenjacke des Angreifers aufgefallen. Außerdem soll er circa 1,75 Meter groß gewesen sein.

