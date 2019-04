Die Bamberger haben bereits am Montag ihr neues Welterbe-Besucherzentrum, Mitten in der Regnitz gelegen, eröffnet. Einheimische und Gäste sollen hier die Besonderheiten der Altstadt kennenlernen und den UNESCO-Kontext nachvollziehen können. © Frank Märzke

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Biker prallt gegen Laternenmast: Schwerer Unfall bei Frensdorf Er verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Kawasaki, prallte gegen einen Laternenmast und landete in einem Garten: Ein 31-Jähriger ist bei einem Unfall bei Frensdorf (Landkreis Bamberg) am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht.

Familienstreit eskaliert: SEK-Einsatz bei Bamberg Ein Familienstreit sorgte am Nachmittag des Ostermontages in Priesendorf (Landkreis Bamberg) für einen größeren Polizeieinsatz. Ein Mann soll seinen Bruder bedroht haben, möglicherweise auch mit einer Schusswaffe. Ein Hubschrauber, mehrere Streifen und das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückten an. Der 23-Jährige wurde in einem Waldstück festgenommen.

Schwerer Auffahrunfall in Bamberg - Drei Personen verletzt Am frühren Freitagmorgen, gegen 2 Uhr, war ein 21-Jähriger mit seinem Golf in der Magazinstraße in Bamberg unterwegs, als er ein parkendes Taxi übersah und ungebremst auffuhr. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Ein Fahrgast musste mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt werden. Zwei Mitfahrer ließen den 21-Jährigen Unfallverursacher zurück und flüchteten - stellten sich allerdings wenig später der Polizei. Die Straße war während der Aufräumarbeiten gesperrt.