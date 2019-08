Bamberg: Starke kandidiert erneut für das Oberbürgermeister-Amt

Kurzbeschreibung: Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am 15. März 2020 statt. Dann werden in Bamberg die 44 Mitglieder des Stadtrats sowie der Oberbürgermeister neu bestimmt. Dieser wurde zuletzt im Jahr 2012 gewählt, die Stadträte im Jahr 2014.



Bei den anstehenden Wahlen sind neben deutschen Staatsbürgern auch volljährigen EU-Bürger stimmberechtigt, die seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen. Bei der letzten Stadtratswahl lag die Wahlbeteiligung bei 44,4 Prozent. Im Rennen um das Oberbürgermeisteramt zwei Jahre zuvor ging Andreas Starke (SPD) als Sieger hervor. Er ist amtierender OB seit 2006.

