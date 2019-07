Bamberg und Umgebung: Das alles geht in den Ferien

BAMBERG - Sie verbringen die Ferien in Bamberg oder in der Region? Wir haben nicht nur die Top-Ten-Festreihe, sondern gleich die "Top Thirteen" für Sie aufgelistet. Wenn Sie diese Feste besuchen, wird Ihnen garantiert nicht langweilig. Bummeln Sie Ende Juli mit uns über die Annakerwa in Weichendorf und Anfang September übers Apfel-Dorffest in Trabeldorf. Dazwischen liegen elf weitere vergnügliche Anziehungspunkte für Groß und Klein.

In den Sommerferien gibt es in und um Bamberg zahlreiche Feste, die keine Langeweile aufkommen lassen. © Frank Märzke



Weichendorfer Annakerwa: 26. bis 29. Juli 2019 – Kirchweihauftakt mit BLECHSTREET-BOYS, Baumaufstellen und Aufstieg der Brieftauben als symbolisches Zeichen der Kirchweiheröffnung.

Sommerfest mit Wiedereröffnung der Vereinsgaststätte "Bughof 50": 27. Juli (12 bis 14 Uhr) – auf dem Gelände des Schwimmvereins Bamberg.

Grillfest der Feuerwehr Reckendorf: 27. Juli (ab 17 Uhr) und 28. Juli (ab 10 Uhr) – Grillfest mit "Willis Makrelen vom Grill", Gyros und weitere leckere Grillspeisen (Samstag). Frühschoppen und Weißwurstessen (Sonntag).

Turmfest in Kälberberg mit Festgottesdienst: 3. bis 5. August – viele Schmankerl wie Gyros, Hähnchen, Pizza, Flammkuchen, Zwiebelkuchen, Käsebrot. Sonntag, 10 Uhr Festgottesdienst, danach Frühschoppen mit Blasmusik.

Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Unter den Linden in Heiligenstadt: 4. August (10 bis 12 Uhr) – Weißwurstfrühschoppen und Köstlichkeiten vom Grill.

Weinfest des SC Kemmern: 6. August (ab 17 Uhr) und 7. August (ab 15 Uhr) – gemütliches Beisammensein mit Musik und Köstlichkeiten, wie Zwiebelkuchen, Gerupfter, belegte Brote, Pizza.

Laurenzikirchweih in Bamberg: 8. bis 12. August – ab Freitag (14 Uhr) Kirchweihbetrieb rund um den Laurenziplatz und im Siechhöfla, Montag (17 Uhr) Traditioneller Hahnenschlag.

4. Brunnenfest der Gemeinde Priesendorf: 14. August – veranstaltet von den Ortsvereinen, rund um den Brunnen.

Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr am Feuerwehrhaus Oberleinleiter: 17. und 18. August 2019 (14 Uhr) – für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ab 18 Uhr Live-Musik mit Franzi.

Mittelalterspektakel in Helmut's Hofschänke, Gut Leimershof: 31. August und 1. September (ab 11.30 Uhr) – Handwerkszünfte, Lohn- und Schaukämpfe sowie weitere Showeinlagen, Speis und Trank.

Zwiebeltreterfest auf der Böhmerwiese Bamberg: 5. bis 8. September – vier Tage Live-Musik und Spätsommerromantik, reichlich Essen und Trinken.

Weichendorfer Dorffest am Feuerwehrgerätehaus, am Kinderspielplatz und beim Anwesen Stahl: 7. September (ab 16 Uhr) und 8. September (ab 10 Uhr) – Live-Musik, Flohmarkt und Weißwurstfrühschoppen (Sonntag).

Apfel-Dorffest in Trabelsdorf: 8. September (12 Uhr) – alles rund um den Apfel.

