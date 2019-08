Bekiffter Teenie schläft am Steuer ein und mäht Schild in Bamberg um

Es entstand ein Sachschaden von etwa 4300 Euro - vor 47 Minuten

BAMBERG - Joint geraucht, losgefahren, eingeschlafen, aufgewacht - 4300 Euro Schaden. So ging es einem 19-Jährigen am Donnerstagmorgen in Bamberg. Er war bekifft hinter dem Steuer seines Autos eingeschlafen, von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Parkplatzhinweisschild gekracht.

Um kurz vor 6.30 Uhr wurde am Donnerstag die Bamberger Polizei über einen Verkehrsunfall in der Pödeldorfer Straße informiert. Ein 19-Jähriger war mit seinem Skoda von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein Parkplatzhinweisschild umgefahren. Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer verlief zwar negativ, aber der junge Mann räumte ein, einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogentest bestätigte seine Aussage. Zudem gab der 19-Jährige noch an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und führte eine Blutentnahme durch. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4300 Euro.

eli