Er verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Kawasaki, prallte gegen einen Laternenmast und landete in einem Garten: Ein 31-Jähriger ist bei einem Unfall bei Frensdorf (Landkreis Bamberg) am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht. © NEWS5 / Merzbach