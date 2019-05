Etliche Kräfte der Polizei und des SEK mussten am Donnerstag in die Bamberger Innenstadt ausrücken: Ein 27-Jähriger hatte zuvor seine Bekannte gewürgt und mit einem Messer bedroht. Die Frau konnte sich noch ins Freie retten und die Polizei verständigen. Im Eingangsbereich seiner Wohnung nahmen die Beamten den Mann schließlich fest, er wurde aufgrund seiner psychischen Erkrankung in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehren in Oberfranken hatten am Dienstag bis in die Nacht alle Hände voll zu tun: Im Landkreis Bayreuth war ein Getränkemarkt mit Wasser vollgelaufen, im Landkreis Bamberg wurde die B22 überflutet. In der Nähe von Kulmbach ging hingegen ein Erdrutsch nieder und blockierte eine Straße - die Helfer von Feuerwehr und THW waren im Dauereinsatz.