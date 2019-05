Drohungen via Jodel: Sind Studenten der Uni Bamberg in Gefahr?

Unbekannte Person richtet Hass gegen Studierende - vor 1 Stunde

BAMBERG - Sind Studenten der Universität Bamberg in Gefahr? Über das soziale Netzwerk "Jodel" drohte ein Unbekannter damit, den Studierenden in der oberfränkischen Stadt Gewalt anzutun. Die Polizei bestätigte die Drohungen am Dienstag.

Er hasse Studenten und schreibt, dass "der Tod schneller kommen kann, als man denkt". Eine unbekannte Person sorgt derzeit für mulmige Gesichter bei Studenten der Universität Bamberg. Via Jodel, einem sozialen Netzwerk, welches Nachrichten von anderen Nutzern in unmittelbarer Nähe von maximal zehn Kilometern anzeigt, soll der Unbekannte Drohungen im Raum Bamberg versendet haben.

Die Polizei bestätigte die Drohungen am Dienstagabend und sei derzeit dabei, die Hintergründe dieser böswilligen Nachrichten zu ermitteln. Außerdem befinde man sich im direkten Austausch mit der Universität Bamberg. Eine konkrete Bedrohungslage liege derzeit allerdings nicht vor, so die Polizei.

vah