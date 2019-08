Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

SEK-Einsatz in Bamberg: Psychisch kranker Mann festgenommen Im Osten Bambergs kam es am Mittwochabend zu einem mehrstündigen SEK-Einsatz. Ein 80-Jähriger hatte die Polizei verständigt, da sein Sohn ihn mit dem Tod bedrohe. Der 45-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Allerdings befanden sich in dem Rucksack verdächtige Gegenstände, weshalb eine Sondergruppe des Landeskriminalamtes mit dem Hubschrauber eingeflogen wurde. Während des Einsatzes mussten die Bewohner einiger Mehrfamilienhäuser in der Eichendorffstraße ihre Wohnungen verlassen. Kurz vor 21 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden.

Autofahrer geriet unter Lkw: Zwei Personen verletzt Am Montagnachmittag kollidierte ein Autofahrer auf der A73 zwischen dem Kreuz Bamberg und der Anschlussstelle Memmelsdorf mit einem Lkw. Das Auto rutschte unter den Anhänger. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Er und eine weitere Person wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg gesperrt werden.