Ein Familienstreit sorgte am Nachmittag des Ostermontages in Priesendorf (Landkreis Bamberg) für einen größeren Polizeieinsatz. Ein Mann soll seinen Bruder bedroht haben, möglicherweise auch mit einer Schusswaffe. Ein Hubschrauber, mehrere Streifen und das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückten an. Der 23-Jährige wurde in einem Waldstück festgenommen. © NEWS5 / Merzbach