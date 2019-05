Ein Großbrand auf einem Firmengelände in Strullendorf (Lkr. Bamberg) sorgte am frühen Sonntagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr: Die Einsatzkräfte brachten die Flammen zwar mittlerweile unter Kontrolle, allerdings brannten insgesamt fünf Lkw komplett nieder. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 800.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. © NEWS5 / Merzbach

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Bamberg: Neues Welterbe-Besucherzentrum eröffnet Die Bamberger haben bereits am Montag ihr neues Welterbe-Besucherzentrum, Mitten in der Regnitz gelegen, eröffnet. Einheimische und Gäste sollen hier die Besonderheiten der Altstadt kennenlernen und den UNESCO-Kontext nachvollziehen können.

Biker prallt gegen Laternenmast: Schwerer Unfall bei Frensdorf Er verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Kawasaki, prallte gegen einen Laternenmast und landete in einem Garten: Ein 31-Jähriger ist bei einem Unfall bei Frensdorf (Landkreis Bamberg) am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht.

Familienstreit eskaliert: SEK-Einsatz bei Bamberg Ein Familienstreit sorgte am Nachmittag des Ostermontages in Priesendorf (Landkreis Bamberg) für einen größeren Polizeieinsatz. Ein Mann soll seinen Bruder bedroht haben, möglicherweise auch mit einer Schusswaffe. Ein Hubschrauber, mehrere Streifen und das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückten an. Der 23-Jährige wurde in einem Waldstück festgenommen.