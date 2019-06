Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Lauter Knall in Stadelhofen: Geldautomat in Feuerwehr-Gebäude gesprengt Unbekannte sprengten am Donnerstag einen Geldautomaten in Stadelhofen (Lkr. Bamberg). Dies stellte die Feuerwehr vor unerwartete Probleme: Da sich der Automat im selben Gebäude befindet, in dem auch die Feuerwehr untergebracht ist, konnte diese nicht ausrücken. Zu unklar war die Situation, ob sich noch explosive Gasansammlungen in dem Bereich befinden. Weitere Kräfte der umliegenden Feuerwehren sicherten den Einsatz ab.

Kleine Stadt für Asylsuchende: Einblicke ins Ankerzentrum Bamberg In insgesamt 13 Gebäuden leben im Bamberger Ankerzentrum zwischen 1200 und 1500 Asylbewerber – die meisten bleiben rund vier Monate hier, bevor sie in eine andere Bleibe umziehen oder abgeschoben werden. Wir haben uns am Gelände umgesehen.