Frisch gekauft: Franke findet Frosch im Feldsalat

Hallstadter setzte den kleinen Findling in der Natur aus - vor 52 Minuten

HALLSTADT - Ein Mann aus Hallstadt staunte nicht schlecht, als er seinen frisch gekauften Feldsalat von Aldi Süd zu Hause öffnete: Im saftigen Grün thronte ein kleiner Frosch und quakte putzmunter vor sich hin. In den Sozialen Netzwerken wurde der kleine Hüpfer sofort zum Star.

Bei Facebook informierte der Mann dann Aldi Süd über den kuriosen Fund. Er schrieb dazu: "Zumindest war der Feldsalat (mit Einlage) so frisch, dass wir den Frosch bei bester Gesundheit aussetzen konnten." Das beigefügte Foto zum Posting zeigt den Packungsinhalt in einem Sieb. In der Mitte thront der kleine Frosch auf den Salatblättern. Der Hallstadter nahm den Froschsalat aber mit Humor und setzte den Findling in der fränkischen Natur aus.

evo