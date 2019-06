Frühstücken am Sonntag: Brunch-Tipps für Bamberg

Herzhaft, vegetarisch oder mediterran: Hier finden Sie Restaurants zum Brunchen - vor 43 Minuten

BAMBERG - Die Kombination aus Frühstück und Mittagessen - kurz Brunch – ist ein guter Plan für den Sonntagmorgen. Doch in welchen Bamberger Restaurants wird überhaupt Brunch angeboten? Wer sich gerne zum Frühstücken etwas mehr Zeit lässt, findet hier eine Übersicht.

Mit einem ausgedehnten Frühstück startet der Sonntag extra gut. Wer auf der Suche nach dem passenden Brunch-Restaurant in Bamberg ist: Hier kommen unsere Tipps für Sie. © Restaurant Bolero



Beim Brunchen bleiben kaum Wünsche offen: Neben Klassikern wie Brötchen, Joghurt, Obstsalat, Müsli, Rühreiern, Wurst und Käsespezialitäten trumpfen Brunchrestaurants mit warmen Speisen zum Mittag, Fischplatten, Antipasti oder sogar Eistorten auf.

Dass Brunchbuffets ganz unterschiedlich sein können und in Bamberg wirklich für jeden Geschmack (sogar für ernährungsbewusste Frühstücksliebhaber) etwas dabei ist, zeigt diese Bildergalerie:

Wo gibt es den besten Brunch in Bamberg?

Das beste Frühstück gibt es Ihrer Meinung nach woanders? Ihr liebstes Brunch-Restaurant in Nürnberg kommt in unserer Übersicht nicht vor? Schreiben Sie uns eine Mail an gastro@nordbayern.de.

Felix Schwarz