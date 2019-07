Fuchs-Varietégala wieder ein voller Erfolg

Volles Haus bei der traditionellen Auftaktveranstaltung im E.T.A.-Hoffmann-Theater - vor 1 Stunde

BAMBERG - Zum 21. Mal findet "Bamberg zaubert" vom 19. bis 21 Juli statt. Den Auftakt vorab machen die sogenannten Fuchs-Galas. Auch in diesem Jahr wartete die Varietéshow internationalen Top-Stars auf. Wir haben die Bilder!

Kunstvoll wanden sich die Akrobaten um ihren eigenen Körper. © Frank Märzke



Kunstvoll wanden sich die Akrobaten um ihren eigenen Körper. Foto: Frank Märzke



Die alljährliche Auftaktveranstaltung des internationalen Straßen- und Varietéfestivals "Bamberg zaubert" beeindruckte auch in diesem Jahr wieder mit trickreicher Zauberkunst, faszinierender Akrobatik und viel Spaß.



So sorgte die Fuchs-Gala wieder für viel Vorfreude auf die zahlreichen Veranstaltungen, die in dieser Woche bei "Bamberg zaubert" in der Innenstadt stattfinden. Die Besucher dankten den Künstlern für die tolle Show mit tosendem Applaus.

Bilderstrecke zum Thema Fuchs-Varietégala wieder ein voller Erfolg Die alljährliche Auftaktveranstaltung des internationalen Straßen- und Varietéfestivals "Bamberg zaubert" beeindruckte auch in diesem Jahr wieder mit trickreicher Zauberkunst, faszinierender Akrobatik und viel Spaß.



Frank Märzke