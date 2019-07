In diesem Jahr eröffnete das Konzert von "Wednesday Project" das Magie-Festival "Bamberg zaubert" auf dem Maxplatz. Nachdem das Publikum so gleich richtig eingeheizt war, begann im Anschluss die große Zaubershow. Um 17 Uhr startete die Künstlerparade in der Sandstraße und zog unter dem Jubel zahlreicher Passanten zum Maxplatz. Dort wurde dann noch bis in die Abendstunden getanzt und gefeiert.