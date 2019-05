Fünf Lkw brennen in Strullendorf aus: 800.000 Euro Schaden

Brandursache unklar - Feuer auf Firmengelände ausgebrochen - vor 6 Minuten

STRULLENDORF - Auf einem Firmengelände in Strullendorf im Landkreis Bamberg brannten in den frühen Morgenstunden des Sonntag fünf Lastwagen aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 800.000 Euro.

Auf einem Firmengelände in Strullendorf sind am Sonntagmorgen fünf Lastwagen ausgebrannt.



Auf einem Firmengelände in Strullendorf sind am Sonntagmorgen fünf Lastwagen ausgebrannt.



Bei einem Feuer auf einem Firmengelände einer Logistikfirme in Strullendorf ist ein Schaden von rund 800.000 Euro entstanden. Fünf Lastwagen brannten in der Nacht zum Sonntag, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an und löschten die Flammen in den frühen Morgenstunden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa/jm