Zu einem Großeinsatz kam es am Montagabend in Ebrach: Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt hatte Gegenstände in seiner Zelle in Brand gesetzt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht am Fuß. © NEWS5 / Merzbach