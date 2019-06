Häftling zündelt in Zelle: Feuer in JVA bei Bamberg

Laut Polizei sei die Lage aber unter Kontrolle - vor 37 Minuten

EBRACH - Am Montagabend mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Justizvollzugsanstalt nach Ebrach (Landkreis Bamberg) ausrücken. Dort hatte ein Häftling gezündelt.

Feuer in der Justizvollzugsanstalt Ebrach: Ein Insasse hatte laut Polizei gezündelt. © NEWS5 / Merzbach, NEWS5



Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Ebrach (Landkreis Bamberg) hielt am Montag gegen 19.30 Uhr die Einsatzkräfte auf Trab. Der Mann habe gezündelt, erklärt die Polizei Oberfranken gegenüber nordbayern.de. Daraufhin sei ein kleineres Feuer in der Strafanstalt ausgebrochen. Der Häftling konnte überwältigt werden, die Lage sei unter Kontrolle, so die Polizei weiter. Ob Personen zu Schaden gekommen sind, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden.

mw