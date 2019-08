Körperverletzung und Wildpinkler: Die Sandkerwa am Sonntag

Das Gewitter schreckte einige Besucher ab - vor 18 Minuten

BAMBERG - Am vierten Tag der Sandkerwa in Bamberg kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ansonsten verlief das Fest am Sonntag relativ friedlich.

Das kurze aber kräftige Gewitter schlug einige Gäste der Bamberger Sandkerwa am Sonntagabend in die Flucht. Die "wetterfesten" Gäste verweilten aber weiter im Sandgebiet.

Die Polizei hatte trotzdem zu tun: Eine gefährliche Körperverletzung sowie eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz hielt die Einsatzkräfte auf Trab. Drei Personen, die sich aggressiv und unbelehrbar verhielten, wurden in Gewahrsam genommen. Bei ihnen wurde erhöhte Alkoholwerte festgestellt. Außerdem zog die Polizei einen "Wildpinkler" zur Verantwortung.

