Am Dienstag war es endlich so weit: Das erste Glasfenster von Markus Lüpertz in der Kirche St. Elisabeth im Bamberger Sandgebiet wurde eröffnet. Sowohl Lüpertz, als auch die Schirmherren Ludwig Schick und Oberbürgermeister Andreas Starke waren mit vor Ort. Hier kommen die Bilder. © Frank Märzke

