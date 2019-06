Magisches Bamberg: Straßen-Zauberfestival im Juli

"Bamberg zaubert" in der 21. Auflage – Festival vom 19. – 21. Juli - vor 53 Minuten

BAMBERG - Im Juli liegt wieder Magie in der Bamberger Luft: Zum 21. Mal ziehen über 100 Künstler in die Weltkulturerbestadt, um während dem Straßenfestival "Bamberg zaubert" am Wochenende vom 19. bis zum 21. Juli ihre Talente an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet zum Besten zu geben.

Bamberg zaubert wieder: Am dritten Juliwochende verwandelt sich die Bamberger Innenstadt nun bereits zum 21. Mal in eine Bühne für magische und artistische Auftritte aller Art. © Markus Raupach



Bamberg zaubert wieder: Am dritten Juliwochende verwandelt sich die Bamberger Innenstadt nun bereits zum 21. Mal in eine Bühne für magische und artistische Auftritte aller Art. Foto: Markus Raupach



Das beliebte Kleinkunstfestival, welches seit 1999 zu den festiven Sommer-Highlights in Bamberg gehört, lockt jedes Jahr rund 200.000 Zuschauer an. Ein buntes Programm wird auch in diesem Jahr erwartet: Abwechslungsreichtum versprechen über 500 Shows von über 100 anreisenden Künstlern – an den zahlreichen Auftrittsorten im Stadtgebiet lassen sich zum Beispiel Akrobaten, Feuerkünstler, Magier, Clowns, Stelzenläufer oder Jongleure bestaunen.

Künstler aus aller Welt

Die auftretenden Künstler stammen hierbei nicht nur aus Deutschland, sondern reisen aus aller Welt nach Bamberg. Ob Zauberei aus Italien, Schottland oder Südkorea, Akrobatik aus Kanada, Straßenshows aus Brasilien oder Argentinien oder Feuerdarbietungen aus Österreich und Ungarn – vom 19. bis zum 21. Juli wird es in der Domstadt wieder besonders bunt und international. Das gesamte Programm wird in Kürze feststehen und auch in Form eines Programmheftes für drei Euro zu erwerben sein.

Kostenloses Festival-Wochenende

Besonders spektakulär sind stets die Feuershows in der Abenddämmerung bestaunen. © Alexander Roßbach



Besonders spektakulär sind stets die Feuershows in der Abenddämmerung bestaunen. Foto: Alexander Roßbach



Die auftretenden Künstler erhalten keine Gage und auch der Eintritt ist für jeden frei. "Bamberg zaubert" ist daher wie auch viele andere Kleinkunstfestivals ein "Hutgeld-Festival" und lebt von der Interaktion mit den Zuschauern – die Künstler freuen sich deshalb neben dem wohlverdienten Applaus auch über eine kleine Spende. Wer das kostenfreie Zauberfestival selbst unterstützen möchte, kann dies mithilfe des Kaufes eines Programmheftes oder eines Festabzeichens tun. Neben den künstlerischen Auftritten sorgen auf der Bühne auf dem Maxplatz oder im Innenhof des Schloss Geyerswörth auch die Antenne Bayern Band, Big Sound Jack und das CooleSockenTrioExtraDry für musikalische Unterhaltung.

Auftrittsorte und Anreise-Tipps

Die über 100 Künstler treten an unterschiedlichen Standorten verteilt im Bamberger Stadtgebiet auf. Dazu gehören neben der großen Bühne auf dem Maxplatz und der am Gabelmann (Grüner Markt) auch die Auftrittsfläche vor dem Backhäusla der Bäckerei Fuchs in der Franz-Ludwig-Straße, vor dem Reisebüro Schiele in der Langen Straße/ Ecke Habergasse, die Auftrittsfläche Hofbräu und Brudermühle am Geyerswörthplatz, bei Alt Ringlein und Kachelofen am Katzenberg, in der Austraße vor dem Café Müller, die Ecke Austraße/ Jesuitenstraße und am Grünen Markt vor dem Karstadt sowie vor der Martinskirche.

Zur Anreise empfiehlt es sich, das Auto auf den Park + Ride-Parkplätzen Heinrichsdamm oder Kronacher Straße abzustellen um von dort aus mit den extra eingerichteten Shuttlebussen in die Innenstadt und damit zum Festivalgeschehen zu gelangen. Vom Bahnhof aus erreicht man die Innenstadt in rund zehn Minuten zu Fuß, mit dem Bus zum ZOB geht es noch schneller. Ansonsten bieten die City-Altstadt-Garage in der Geyerswörthstraße, die Tiefgarage am Georgendamm oder das Parkhaus in der Schützenstraße Parkmöglichkeiten.

Katja Kiesel