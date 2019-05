Mann entblößt und berührt sein Glied vor 12-Jährigem

BAMBERG - Nachdem sich ein Unbekannter am Samstag vor einem 12 Jahre alten Jungen im Bamberger Stadtgebiet entblößt hatte, ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg. Polizeibeamte konnten am gleichen Tag einen tatverdächtigen 35-Jährigen vorläufig festnehmen.

Er trat vor einen Jungen und entblößte sich: Ein Mann stellte sich am Samstag gegen 13.15 Uhr im Bereich des Stadions in der Pödeldorfer Straße einem 12-jährigen Jungen in den Weg. Anschließend entblößte er sich und nahm an sich sexuelle Handlungen vor. Kurz darauf entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung konnten inzwischen verständigte Polizeibeamte den dringend tatverdächtigen 35-Jährigen aus Bamberg während der Fahndung noch am selben Abend ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Kriminalbeamte leiteten gegen den Mann Ermittlungen aufgrund des Sexualdeliktes ein.

