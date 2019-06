Mann schlägt mit Hammer und Pickel auf Kreuz ein

Kruzifix wurde dabei stark beschädigt - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

RATTELSDORF - Am Mittwochmittag beschädigte ein 28-jähriger Mann ein Flurkreuz bei Medlitz: Er rückte dem Kruzifix ziemlich brachial zu Leibe.

Der offensichtlich verwirrte Mann schlug mit einem Hammer und einem Pickel auf das Sandsteinkreuz mit Jesusfigur ein, wodurch es erheblich beschädigt wurde. Er konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Im Verlauf der Ermittlungen kündigte der 28-Jährige an, weitere Sachbeschädigungen und Straftaten "von erheblicher Bedeutung", wie die Polizei schreibt, zu begehen. Aufgrund seines Geisteszustandes und um weitere Straftaten zu verhindern, musste er in eine psychatrische Klinik eingeliefert werden. Am Flurkreuz entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

cu