Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte am Freitagnachmittag nach einem Mann in der Regnitz zwischen Bischberg und Bamberg. Dieser war von der dortigen Brücke mehr als zehn Meter in die Tiefe gesprungen. Er konnte kurze Zeit später aber wohlauf in einem Kanu angetroffen werden. © NEWS5 / Merzbach