Nachbarn geraten in Streit - dann zückt ein Mann ein Messer

52-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft - Ermittlungen wegen Tötungsdelikt - vor 1 Stunde

BAMBERG - Ein Nachbarschaftsstreit in Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) endete am Freitagnachmittag mit Messerstichen. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt jetzt aber dennoch wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Sie waren beide alkoholisiert, als sie in Streit gerieten, so beschreibt es die Polizei. Warum sich ein 52-Jähriger und sein 47 Jahre alter Nachbar stritten, bleibt zunächst unklar. Klar ist jedoch: Kurz nach 15.15 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung. Der Ältere bedrohte den Mann erst, dann zückte er im Garten ein Küchenmesser und "führte Stichbewegungen in dessen Richtung aus", wie es in einer Pressemitteilung des Präsidium Oberfranken heißt.

Der 47-Jährige konnte ausweichen und flüchtete, während er von seinem Nachbarn vorerst noch verfolgt wurde. Erst als weitere Anwohner auf den Streit aufmerksam wurden, beendete der 52-Jährige seinen Angriff.

Die Polizei rückte an und nahm den Verdächtigen kurze Zeit später zu Hause fest. Er wurde zu weiteren Ermittlungen der Bamberger Kripo übergeben. "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am Samstag gegen den 52-jährigen Beschuldigten Haftbefehl wegen versuchten Totschlages", teilt die Polizei mit. Mittlerweile sitzt der 52-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

