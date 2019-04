Neues Welterbe-Zentrum in Bamberg eröffnet

BAMBERG - Am Montag eröffnete das Welterbe-Besucherzentrum, Mitten in der Regnitz gelegen, seine Pforten, um Einheimischen und Gästen die Besonderheiten der Altstadt von Bamberg zu vermitteln und in den UNESCO-Kontext einzubetten.

Frank Märzke