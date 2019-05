Psychischer Ausnahmezustand: Frau verschanzt sich in Haus

Vorfall im oberfränkischen Burgwindheim im Landkreis Bamberg - vor 1 Stunde

BURGWINDHEIM - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Freitagmittag im Burgwindheimer Ortsteil Kehlingsdorf (Landkreis Bamberg) im Einsatz. Eine Frau hat sich in ihrem Haus verschanzt.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land gegenüber nordbayern.de bestätigte, sei ein "psychischer Ausnahmezustand" Grund für den Einsatz gewesen. Ab 11.45 Uhr waren die Einsatzkräfte in Kehlingsdorf, einem Ortsteil von Burgwindheim, vor Ort. Dort hatte sich eine Frau in ihr eigenes Haus eingeschlossen. Die angerückten Einsatzkräfte wollte die Fränkin nicht an sich heranlassen. Einige Stunden später erfolgte dann aber der Zugriff im Haus, bei dem alle Beteiligten unverletzt blieben. Die Frau leistete keine Gegenwehr und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert. Der Einsatz war gegen 15.30 Uhr zu Ende. Zuvor informierte der Betreuer der Anwohnerin die Polizei.

