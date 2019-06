Punk zum Jahresende: Feine Sahne Fischfilet im Dezember in Bamberg

Die Polit-Punker beenden in Franken ihre Konzerttour - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/BAMBERG - Bei Rock im Park brachten sie die fränkische Menge zum Kochen - das soll sich bestenfalls im Dezember wiederholen. Die Punkband Feine Sahne Fischfilet wird bei ihrer Konzertreihe auch Bamberg einen Besuch abstatten. Wir haben erste Infos zum Ticketvorverkauf und dem Veranstaltungsort.

Feine Sahne Fischfilet feiern bei dem Konzert in Bamberg auch zeitgleich das große Finale ihrer Konzertreihe. © PECHSCHWARZ



Politik im Punk-Stil: Zuletzt begeisterten die Jungs von Feine Sahne Fischfilet hier in der Region auf dem Rock im Park Festival. Aktuell setzen sie ihre Festivaltour fort, doch noch in diesem Jahr haben sie einige Konzerttermine für ihre Fans festgesetzt. Nicht nur, dass die Punkrocker dabei auch in Bamberg auftreten – die Band feiert dort auch zeitgleich das große Finale ihrer Konzertreihe.

Der Vorverkauf für die Tickets startet am Mittwoch, den 19.06., um 10 Uhr. Die Tickets sollen 30 Euro kosten, es fallen aber möglicherweise noch Gebühren an. Erhältlich sind die Karten auf Eventim und auf Tixforgigs sowie an jeder Vorverkaufsstelle. Feine Sahne Fischfilet wird nach aktuellem Stand in der Brose Arena Bamberg auftreten. Der Einlass ist für 18 Uhr geplant, Konzertbeginn um 20 Uhr.

mch