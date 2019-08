Pyro-Spektakel in Bamberg: Sandkerwa-Abschluss mit Feuerwerk

Die Polizei zieht außerdem positive Bilanz - vor 1 Stunde

BAMBERG - Mach's gut, bis nächstes Jahr! Mit einem meterhohen, kunterbunten Feuerwerk wurde am Montagabend auf der Regnitz inmitten der historischen Bamberger Altstadt die Sandkerwa beendet. Wir haben die schönsten Bilder der Lichtershow.

Am Montagabend durften sich die Bamberger noch einmal von der Faszination der Sandkerwa begeistern lassen. Inmitten der Altstadt wurden zum Abschluss der Kerwa von einem Boot aus Feuerwerkskörper abgefeuert. Das Pyro-Spektakel auf der Regnitz spiegelte sich auf spektakuläre Weise im Wasser und zauberte so vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Hier gibt's die Bilder:

Mit einem Feuerwerk in allen Farben des Regenbogens verabschiedete sich die Bamberger Sandkerwa. Jedes Mal verfolgen das Spektakel auf der Regnitz etwa 200.000 Menschen. Die Pyro-Show gehört damit zu den größten Bayerns und löste am Montagabend wieder eine tolle Atmosphäre in der Bamberger Altstadt aus.

Die Bilanz der Polizei zur Kerwa fällt relativ positiv aus. Es gab kleinere Vorkommnisse, aber unter dem Strich war die Bamberger Sandkerwa auch in diesem Jahr ein friedliches Volksfest für die ganze Familie.

Endlich Kerwa! Am Donnerstag, den 22. August 2019, fiel der Startschuss zur 69. Ausgabe der traditionellen Bamberger Sandkerwa und damit zu fünf Tagen ausgelassenem Feiern in Bambergs historischer Altstadt. Auch der Wettergott scheint in Feierlaune zu sein – er begrüßte die Besucherinnen und Besucher, die es an den ersten drei Tagen zahlreich durch die geschmückten Gassen zog, mit bestem Sommerwetter.