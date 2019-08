Quiz: Wie gut kennen Sie die Sandkerwa?

Frage 1/9: Woher kommt der Name "Sandkerwa"?

A: Die Kirchweih findet unter anderem in der Bamberger Sandstraße statt. B: Sand stellt das Hauptmaterial der dazugehörigen Kirche dar. C: Überall auf dem Festgelände werden Sandsäcke verteilt.

Die Sandstraße stellt das Epizentrum der Sandkerwa dar und gibt ihr somit ihren Namen. Dort finden sich zahlreiche Kneipen und Bars. Wer in Bamberg abends Spaß haben will, wird in der Sandstraße in jedem Fall fündig.