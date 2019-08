Rabiate Schläger flüchten vor der Polizei: Zeugen gesucht

Männer prügelten in Bamberg auf einen 19-Jährigen ein - vor 1 Stunde

BAMBERG - In der Nacht zum Samstag schlugen zwei Männer am Grünen Markt in Bamberg auf einen 19-Jährigen ein. Ein couragierter Zeuge wollte dem Opfer helfen, dabei brachte er sich selbst in Gefahr.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 2.50 Uhr am Grünen Markt. Die zwei Männer prügelten gerade auf den 19-Jährigen ein, als ein couragierter Passant eingreifen wollte. Er erlitt dabei aber selbst Schläge. Die beiden Täter flüchteten, als die Polizei anrückte.

Die Beamten konnten einen der Männer trotzdem festnehmen. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Bamberg verhielt sich dabei aggressiv und zeigte sich uneinsichtig. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Mit rund zwei Promille war der Mann stark alkoholisiert. Der zweite Schläger ist bislang unbekannt. Die beiden Opfer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo