Rauchsäule über A73: Lkw-Anhänger fängt Feuer

Fahrer schaffte es, sein brennendes Gespann auf einen Rastplatz zu lenken - vor 13 Minuten

ZAPFENDORF - Am Mittwochabend stieg nördlich von Bamberg eine Rauchsäule über der A73 auf: Der Anhänger eines Lastzugs war dort in Brand geraten, die Feuerwehr musste anrücken.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Fahrer des Lastzugs den Brand, als er nördlich von Bamberg auf der A73 in Richtung Süden fuhr. Geistesgegenwärtig lenkte er sein Gespann auf einen nahe gelegenen Rastplatz bei Zapfendorf - dort rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen, der Verkehr auf der Autobahn war durch den Einsatz nicht beeinträchtigt. Für den Lkw-Führer war die Fahrt allerdings erst einmal beendet. Was den Brand verursacht hat, ist noch unklar.

jru