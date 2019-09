Rauchwolke neben A70 bei Bamberg: Mähtraktor geht in Flammen auf

Fahrzeug brannte vollständig aus - Keine Verletzten - vor 1 Stunde

UNTERHAID - Ein brennender Mähtraktor hat am Donnerstagnachmittag in Oberfranken Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das Gefährt ging auf einer Landstraße westlich von Bamberg plötzlich in Flammen auf - die schwarze Rauchsäule, die der brennende Traktor verursachte, schraubte sich direkt neben der Autobahn in die Höhe.

Die schwarze Rauchwolke war auch auf der naheliegenden A70 deutlich zu sehen. © NEWS5 / Merzbach



Die schwarze Rauchwolke war auch auf der naheliegenden A70 deutlich zu sehen. Foto: NEWS5 / Merzbach



Es war gegen 14 Uhr, als der Fahrer des Mähtraktors auf der Straße zwischen Unterhaid und Staffelbach bemerkte, dass mit seinem Fahrzeug etwas nicht stimmt. Aus dem Traktor drang Rauch, kurz darauf fraßen sich Flammen durch die Karosserie. Der Mann konnte noch seine Habseligkeiten aus dem Gefährt retten - kurz darauf stand der Traktor komplett in Flammen.

Bilderstrecke zum Thema Mähtraktor geht nahe A70 bei Bamberg in Flammen auf Am Donnerstagnachmittag ist ein Mähtraktor auf einer Landstraße westlich von Bamberg ausgebrannt. Der Fahrer bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte sich retten, der Traktor ging allerdings komplett in Flammen auf. Ursache für das Feuer ist laut Polizei ein technischer Defekt.



Die Rauchsäule stieg direkt neben der dort verlaufenden A70 in die Höhe, zu Einschränkungen des Verkehrs kam es auf der Autobahn laut Polizei aber nicht. Die Feuerwehr rückte an, um das Feuer zu löschen. Ursache für den Brand ist nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru