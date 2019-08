Sandkerwa-Auftakt: Bamberger Polizei zieht Bilanz

Der erste Tag verlief für die Polizei "sehr ruhig" - vor 1 Stunde

BAMBERG - Der erste Tag der Sandkerwa ging reibungslos über die Bühne, zumindest für die Bamberger Polizei: Bis auf eine gefährliche Körperverletzung haben die Beamten nur einige wenige Bagatelldelikte zu verzeichnen.

Fünf Tage feiern Bamberger und Besucher im Sand-Gebiet bei der legendären Sandkerwa. Fünf Schläge von Oberbürgermeister Andreas Starke brauchte es am Donnerstag, bis das Bier aus dem ersten Fass floss. Abgesehen davon hat die Bamberger Polizei kaum Gewalteinwirkungen zu verzeichnen, der Eröffnungstag verlief verhältnismäßig "sehr ruhig".

In der Oberen Sandstraße wurde ein 25-Jähriger gefährlich verletzt: Der junge Mann aus dem Landkreis Bamberg rempelte eine Dreiergruppe Jugendlicher an, woraufhin er von einem der Männer einen Faustschlag kassierte und zu Boden ging. Ein Weiterer aus der Gruppe versuchte daraufhin, den am Boden Liegenden gegen den Kopf zu treten. Die Unbekannten flüchteten und konnten von der Polizei nicht ausfindig gemacht werden. Der 25-Jährige erlitt Prellungen im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gefahren.

Die Zahl weiterer Vorkommnisse ist überschaubar: Einige Jugendliche kassierten einen Platzverweis, weil sie auf den Fensterbänken einer älteren Dame saßen. Außerdem erwischte die Polizei zwei junge Männer dabei, wie sie auf die Straße urinierten. Die Beiden werden angezeigt.

amh