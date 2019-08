Mit einem Feuerwerk in allen Farben des Regenbogens verabschiedete sich die Bamberger Sandkerwa. Jedes Mal verfolgen das Spektakel auf der Regnitz etwa 200.000 Menschen. Die Pyro-Show gehört damit zu den größten Bayerns und löste am Montagabend wieder eine tolle Atmosphäre in der Bamberger Altstadt aus.

Endlich Kerwa! Am Donnerstag, den 22. August 2019, fiel der Startschuss zur 69. Ausgabe der traditionellen Bamberger Sandkerwa und damit zu fünf Tagen ausgelassenem Feiern in Bambergs historischer Altstadt. Auch der Wettergott scheint in Feierlaune zu sein – er begrüßte die Besucherinnen und Besucher, die es an den ersten drei Tagen zahlreich durch die geschmückten Gassen zog, mit bestem Sommerwetter.