Schwer verletzt: Biker stürzt alleinbeteiligt bei Bamberg

Genauer Unfallhergang noch unklar - Junger Mann schwebt nicht in Lebensgefahr - vor 34 Minuten

BAMBERG - Am Montagabend stürzte zwischen Teuchatz und Tiefenhöchstadt im Landkreis Bamberg ein Motorradfahrer. Auf einer Kreisstraße verlor er alleinbeteiligt die Kontrolle über seine Maschine.

Die Maschine des jungen Mannes blieb auf der Kreisstraße bei Bamberg liegen. © NEWS5 / Merzbach



Die Maschine des jungen Mannes blieb auf der Kreisstraße bei Bamberg liegen. Foto: NEWS5 / Merzbach



Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Weitere Fahrzeuge waren wohl aber nicht verwickelt. Der junge Mann kam gegen 18 Uhr in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Straße ab, stürzte in die Böschung und blieb schwer verletzt liegen. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.