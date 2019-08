Schwerer Unfall auf A73 - Autobahn Richtung Nürnberg gesperrt

Eine Person musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden - vor 31 Minuten

MEMMELSDORF - Nach ersten Angaben der Polizei Oberfranken ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Auffahrunfall auf der A73 bei Memmelsdorf nahe Bamberg gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Am Montagnachmittag kam es auf der A73 bei Bamberg zu einem schweren Verkehrsunfall. © Merzbach/News5



Am Montagnachmittag kam es auf der A73 bei Bamberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Merzbach/News5



Am Montagnachmittag kam es am Ende eines Staus auf der A73 nahe Bamberg zu einem schweren Auffahrunfall. Etwa auf Höhe der Ausfahrt Memmelsdorf kollidierten nach ersten Angaben drei Fahrzeuge. Dabei soll ein Auto auf einen Lkw aufgefahren sein. Genaue Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Eine Person wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Außerdem musste eine weitere verletzte Person ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Derzeit ist die A73 in Richtung Nürnberg an der Unfallstelle komplett gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek