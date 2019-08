Am Sonntagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A3 nahe der Anschlussstelle Schlüsselfeld: Der Fahrer eines Audi Q7 hatte offenbar ein Stauende übersehen und prallte mit seinem Wagen ungebremst in die stehenden Fahrzeuge. Eine Mutter und ihr Säugling wurden schwer verletzt, beide schweben in Lebensgefahr. Sechs weitere Personen wurden leicht verletzt. © NEWS5 / Merzbach