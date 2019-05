Schwerverletzte nach Massenschlägerei: Verdächtige gefasst

BAMBERG - Die Untere Brücke in der Bamberger Innenstadt, kurz nach Mitternacht am vergangenen Samstag: Zwei Gruppen geraten in Streit, es kommt zur Massenschlägerei. Einige der Männer gehen mit abgebrochenen Glasflaschen aufeinander los, einer von ihnen wird schwer verletzt. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst.

Der Streit zwischen den beiden Personengruppen entzündete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Mehrere Männer gerieten dabei auf der Unteren Brücke westlich der Innenstadt aneinander. Dabei griffen zwei von ihnen zu abgebrochenen Glasflaschen, mit denen sie aufeinander losgingen. Eine am Boden liegende Person wurde außerdem mit Tritten und Faustschlägen so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.

Einen der Tatverdächtigen, einen 21-Jährigen, konnten die verständigten Streifen noch vor Ort festnehmen. Wenig später durchsuchte die Polizei die Wohnung eines verdächtigen 19-Jährigen - auch dieser wurde inzwischen festgenommen. Den beiden Männern wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, gegen sie wurde Haftbefehl erlassen.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht Zeugen der Auseinandersetzung, die gebeten werden sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

