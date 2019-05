SEK-Einsatz in Bamberg: 27-Jähriger drohte Frau mit Messer

BAMBERG - Ein großer Polizeieinsatz sorgte am Donnerstagnachmittag für Aufregung in der Bamberger Innenstadt: Ein 27-Jähriger hatte eine Bekannte gewürgt, ihr mit einem Messer gedroht und sich dann in seiner Wohnung nahe des Bahnhofs verschanzt. Kräfte des SEK konnten den Mann schließlich festnehmen.

Etliche Kräfte des SEK rückten an, nachdem ein 27-Jähriger in Bamberg eine Bekannte mit einem Messer bedroht und sich schließlich in seiner Wohnung verschanzt hatte. © NEWS5



Gegen 12.45 Uhr ging der Bamberger in seiner Wohnung in der Schwarzenbergstraße auf seine Bekannte los, würgte sie und bedrohte sie dann mit einem Messer. Wie die Polizei Oberfranken berichtet, gelang es der leichtverletzten Frau, aus der Wohnung zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden "dass sich der 27-Jährige aufgrund seines psychischen Zustandes selbst verletzt", so die Pressestelle.

Daher rückten speziell geschulte Kommunikationsbeamte sowie Einsatzkräfte des SEK an, während die Streifenbesatzungen den Bereich um das Wohnhaus für den Verkehr absperrten. Kurz vor 15 Uhr konnten Spezialeinsatzkräfte den 27-Jährigen im Eingangsbereich seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt ermittelt gegen den 27-Jährigen insbesondere wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Dieser Artikel wurde am Donnerstag gegen 16.30 Uhr aktualisiert.

