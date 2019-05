Die Feuerwehren in Oberfranken hatten am Dienstag bis in die Nacht alle Hände voll zu tun: Im Landkreis Bayreuth war ein Getränkemarkt mit Wasser vollgelaufen, im Landkreis Bamberg wurde die B22 überflutet. In der Nähe von Kulmbach ging hingegen ein Erdrutsch nieder und blockierte eine Straße - die Helfer von Feuerwehr und THW waren im Dauereinsatz.