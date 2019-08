Im Osten Bambergs kam es am Mittwochabend zu einem mehrstündigen SEK-Einsatz. Ein 80-Jähriger hatte die Polizei verständigt, da sein Sohn ihn mit dem Tod bedrohe. Der 45-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Allerdings befanden sich in dem Rucksack verdächtige Gegenstände, weshalb eine Sondergruppe des Landeskriminalamtes mit dem Hubschrauber eingeflogen wurde. Während des Einsatzes mussten die Bewohner einiger Mehrfamilienhäuser in der Eichendorffstraße ihre Wohnungen verlassen. Kurz vor 21 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden. © NEWS5 / Merzbach

Autofahrer geriet unter Lkw: Zwei Personen verletzt Am Montagnachmittag kollidierte ein Autofahrer auf der A73 zwischen dem Kreuz Bamberg und der Anschlussstelle Memmelsdorf mit einem Lkw. Das Auto rutschte unter den Anhänger. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Er und eine weitere Person wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg gesperrt werden.

70 Konzerte: So war das Blues- und Jazz-Festival in Bamberg! Zehn Tage lange wehte der Geist von New Orleans durch die Domstadt und den Landkreis. Mit dem Auftritt von "Kai Strauss & The Electric Blues Allstars" am Bamberger Maxplatz ging am Sonntagabend das 13. Blues- und Jazz-Festival zu Ende. An zehn Tagen bekamen die Besucher in Stadt und Landkreis 70 Open Air-Konzerte bei freiem Eintritt geboten und kamen wieder einmal voll auf ihre Kosten.

Tony Bullock eröffnet 13. Blues- und Jazzfestival in Bamberg Auch 2019 gibt es wieder das "New Orleans-Feeling" in Stadt und Landkreis Bamberg. Bereits zum 13. Mal steht Bamberg vom 02.-11. August ganz im Zeichen des Blues & Jazz. An den unterschiedlichsten Orten in Stadt und Landkreis finden in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Konzerte statt. Die Auftaktveranstaltung fand bereits am Donnerstagabend im Autohaus Sperber statt. Star-Musiker Tony Bullock verzückte die anwesenden Gäste wieder mit seiner beeindruckenden Stimme. Das Festival ist Deutschlands größtes eintrittsfreies Open Air-Festival, bei dem sich zahlreiche nationale und internationale Stars in der Domstadt und den teilnehmenden Landkreisgemeinden aufhalten und ihre Lieder zum Besten geben. In den kommenden zehn Tagen gibt es insgesamt 70 Konzerte, die den Geist von New Orleans wieder durch die Straßen ziehen lassen.